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Шахтар – Манчестер Сіті: Instat визначив найкращого та найгіршого гравців у складі "гірників"

15:06 1369 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: Instat визначив найкращого та найгіршого гравців у складі "гірників"
Тайсон / ФК Шахтар

Авторитетний ресурс Instat підсумував виступи гравців Шахтаря у матчі проти Манчестер Сіті (0:3).

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

Найкориснішим гравцем Шахтаря у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів став бразилець Тайсон, повідомляє Tribuna.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Півзахисник "гірників" набрав 286 балів за індексом ресурсу. До трійки найкращих серед гравців Шахтаря потрапили гравці збірної України Микола Матвієнко (282 бали) та Євген Коноплянка (280 балів). Найгірший показник має Дентінью, набравши 216 очок.

Відзначимо, що захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко набрав 302 пункти та став найкращим гравцем захисної ланки "містян".

Додамо, що Манчестер Сіті на виїзді розбив Шахтар (3:0), голами відзначились Марез, Гюндоган та Жезус.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Микола Матвієнко Микола Матвієнко Олександр Зінченко Олександр Зінченко Шахтар - Манчестер Сіті Євген Коноплянка Євген Коноплянка Тайсон Тайсон Дентінью Дентінью Шахтар Шахтар
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