Где смотреть матч Шахтер – Интер онлайн? Поединок покажут на MEGOGO Футбол 1 HD и Volia TV. Там же в 18:55 начнется предматчевая студия. Битва неудачников первого тура. Обе команды не только проиграли, но и не забили ни одного гола. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Интер на "Футбол 24", стартует в 19:45. Это также противостояние старых знакомых. Интер и Шахтер встречались трижды за последний год. Миланцы еще не проигрывали дончанам (2 триумфа), а на выезде доселе никогда не пропускали от них. Симоне Индзаги и его нынешний клуб чаще побеждали команды Де Дзерби, чем наоборот, во время личных дулей в Италии.

Шахтер – Интер: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер: Пятов (к) – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Педриньо, Патрик, Соломон – Траоре

Интер: Ханданович (к) – Шкриняр, де Врэй, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Весино, Брозович, Димарко – Мартинес, Джеко