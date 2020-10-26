Шахтер – Интер: трое игроков донецкого клуба пропустили тренировку перед матчем Лиги чемпионов
14:54 - Читати українською
Шахтер продолжает подготовку к матчу 2-го тура Лиги чемпионов против Интера.
На тренировке перед матчем с Интером отсутствовали Фернандо, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. Отметим, что два последних были среди тех игроков, у которых обнаружили коронавирус.
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Также, официальный сайт Шахтера сообщил об отсутствии Исмаили и Евгения Коноплянки, которые из-за травм выбыли на длительный срок.
Напомним, Шахтер встретится с Интером в рамках 2-го тура Лиги чемпионов уже завтра, начало игры в 19:55.
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