Шахтер продолжает подготовку к матчу 2-го тура Лиги чемпионов против Интера.

На тренировке перед матчем с Интером отсутствовали Фернандо, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. Отметим, что два последних были среди тех игроков, у которых обнаружили коронавирус.

Исмаили рискует вернуться на поле только в 2021 году – пессимистичный приговор врачей Шахтера

Также, официальный сайт Шахтера сообщил об отсутствии Исмаили и Евгения Коноплянки, которые из-за травм выбыли на длительный срок.

Напомним, Шахтер встретится с Интером в рамках 2-го тура Лиги чемпионов уже завтра, начало игры в 19:55.

"Обыграть Шахтер будет трудно" Луческу об отставке, цели в ЛЧ, равнении на Малиновского, фиаско Динамо и ужасе Пирло