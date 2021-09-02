Донецкий клуб ожидает поддержку своих фанатов в домашнем поединке с миланским клубом.

28 сентября в Киеве Шахтер проведет свой первый домашний поединок в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2021/22 против Интера. "Горняки" на своем сайте объявили о начале продажи билетов на матч. Реализация пропусков будет происходить в несколько этапов.

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1-й этап (2 сентября). Купить тикеты на игру смогут владельцы абонементов. Для них действует специальная скидка – 20% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки). У подписчиков Shakhtar Club предусмотрена скидка – 10%.

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2-й этап (с 6 сентября). Свободная продажа. Билеты доступны в следующих ценовых категориях:

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;

SkyUp Club: 800 гривен;

The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;

Sky Box: 13 000–15 000 гривен.

Все билеты являются именными. При входе на стадион болельщики должны иметь документ, удостоверяющий личность, а также средства индивидуальной защиты (маску).

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