Донеччани очікують на підтримку своїх фанатів у домашньому поєдинку з міланським клубом.

28 вересня у Києві Шахтар проведе свій перший домашній поєдинок у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2021/22 проти Інтера. "Гірники" на своєму сайті оголосили про початок продажу квитків на матч. Реалізація перепусток буде відбуватися у кілька етапів.

Трубін оцінив шанси Шахтаря поборотися за плей-офф Ліги чемпіонів

1-й етап (2 вересня). Придбати тікети на гру зможуть власники абонементів. Для них діє спеціальна знижка – 20% від вартості квитка у вільному продажу (4 квитки в руки). У передплатників Shakhtar Club передбачена знижка – 10% від вартості.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

2-й етап (з 6 вересня). Вільний продаж. Квитки доступні в наступних цінових категоріях:

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень;

SkyUp Club: 800 гривень;

The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривень;

The Lounge (з пакетом гостинності): 5 000 гривень;

Sky Box: 13 000–15 000 гривень.

Усі квитки є іменними. При вході на стадіон вболівальники зобов'язані мати документ, який посвідчує особу, а також засоби індивідуального захисту (маску).

"Буратіни", "ситі коти", "піжони", "кошмар", "нема слів": збірну України нещадно б'ють за Казахстан – накипіло