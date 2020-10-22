Как известно, вчера в группе В Лиги чемпионов состоялось два матча. В одном из них Шахтер на выезде неожиданно одолел мадридский Реал (3:2), а в другом миланский Интер расписал боевую ничью с менхенгладбахской Боруссией (2:2).

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В старте команды Конте на поле появился нападающий Алексис Санчес, который был заменен в перерыве. Как оказалось, 31-летний чилиец получил травму бедра во время матча и не смог продолжить игру.

Как следствие, форвард вынужден будет пропустить два ближайших поединка своей команды – против Дженоа в Серии А и против Шахтера в Лиге чемпионов, сообщает издание Football Italia.

Интересно, что Санчес из-за травмы пропустил и предыдущий поединок Интера против Шахтера – полуфинал Лиги Европы прошлого сезона (5:0).

Напомним, встреча "горняков" с миланской командой состоится уже в следующий вторник – 27 октября, в 19:55.

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