"Футбол 24" – о феерической реакции блогосферы на матч 1-го тура Лиги чемпионов Реал – Шахтер (2:3).

Испания остается спонсором замечательного настроения украинских болельщиков. После поражения Фурии Рохи команде Шевченко наступила очередь чемпионов Ла Лиги делиться с нами тремя очками.

Реал – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Триумф Шахтера становится в разы уникальнее, если учесть, что матч в Мадриде пропускали Тайсон, Степаненко, Мораес, Кривцов, Матвиенко, Алан Патрик... Вместо них вышел резерв и еще совсем необстрелянные ребята – они стали героями. Браво, Каштру!

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На 42-й минуте пафосный Королевский клуб уступал с разгромным счетом 0:3. Комментатор MEGOGO Вадим Скичко и "бомбардир" Роман Бебех синхронно удивлялись этой сенсации.

Роман не обошел вниманием и тот информационный прессинг, под которым находился наставник Шахтера в начале сезона.

Шокирован и Максим Калиниченко, экс-полузащитник сборной Украины.

"Фантастика!" – резюмирует Олег Сенцов, кинорежиссер, писатель, бывший узник Кремля.

Обуздать эмоции удалось разве что скауту Алексу Великих, который оперативно разложил по полочкам впечатления от первого тайма.

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Николай Васильков отмечает уверенную игру левого защитника Виктора Корниенко. Интерес от топ-клубов на подходе, не говоря о вызове в национальную команду!

А теперь – осторожно! Легкий троллинг от Константина Довганя, главного редактора сайта "Без табу".

После перерыва Реал зажал гостей и сократил отставание до минимума. Последние минуты матча были поистине валидольными. Но Игорь Цыганик убежден: Мадрид еще "отскочил".

Украинская журналистка Кристина Домбровская сообщает с места событий: Зидан не садился ни на секунду, зато Луиш Каштру – воплощение спокойствия.

Даниил Вереитин, журналист и PR-специалист телеканалов "Футбол", считает, что на матче сказалось отсутствие вожака Реала.

Игорь Саджениця, редактор Спорт 24, добавляет в перечень нюансов еще один пункт.

Российский комментатор Алексей Андронов, поклонник киевского Динамо, вынужден снять шляпу.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко: итоги.

А вот мнение обозревателя Трибуны Александра Сажко.

Алекс Великих выписывает комплименты селекции и академии "горняков".

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло категоричен: мадридские пижоны всем оказали услугу.

Завершающие аккорды от директора ТК Футбол Александра Денисова и Брутального футбола.

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