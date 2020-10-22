"Нужно думать объективно и понимать, что в этой группе одно верхнее место уже принадлежит Реалу. Честно говоря, победа Шахтера в Мадриде мне не очень нравится, но я знал о трудностях, которые могли возникнуть у Реала. Мы встречались с Шахтером несколько месяцев назад – у них много хороших исполнителей в игре один на один. Им удалось победить Реал даже с несколькими серьезными потерями.

Интер – Боруссия М – 2:2 – видео голов и обзор матча

Что касается нашего матча, то я просмотрел статистику и понял, что Боруссия забила нам два мяча с двух ударов в створ. Не помню ни одного сейва Ханадановича. Трудно комментировать этот результат. Мы играли в хорошем темпе, но немецкие команды также готовы к такому", – приводит слова Конте Sempre Inter.

Добавим, что уже в следующем туре (27 октября) Интер сыграет на выезде против Шахтера, а Боруссия М будет принимать Реал.

Интер расписал огненную ничью с Боруссией М и оставил Шахтер лидером группы Лиги чемпионов