"Я принимаю критику. Мы чувствуем себя униженными. В первом тайме не было ни одного фола от Шахтера. Ни агрессии, ни самоотдачи, ни организованности. Боруссия делала все, что хотела. Передачи из глубины, прострелы из флангов, забегания. Все проходило. Очень нестабильная игра в обороне. Первый гол нас прибил, второй – похоронил. Сегодня мы не показали ничего из того, что могли.

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Очень больно, потому что поражение неожиданное. Играл тот же состав, который прекрасно проявил себя в атаке и в обороне против Реала, достойно выглядел против Интера, а тут такое поражение. Это грязное большое пятно на репутации. Но футбол учит, что все является неожиданным. Если вскоре получим такой же неожиданный положительный результат, то вернемся на тот же уровень. Нужно продолжать работать, чтобы перекрыть это поражение.

В первом тайме нас даже не было видно в атаке. Боруссия полностью нас закрыла. В обороне также провалились. На второй тайм хотели поднять интенсивность, исправиться. Я стремился заменами добавить энергии, выпустить футболистов, на которых не лежала ноша трех пропущенных мячей. Но это не значит, что заменены футболисты виновные больше, ничего подобного. Просто сегодня у нас не сработало абсолютно ничего. Нельзя так играть.

Проигрываем так не только мы. Можем вспомнить Ливерпуль, Баварию, ПСЖ, Барселону. Во время пандемии все очень нестабильно. Мы из предыдущего сезона сразу перешли в текущий. Сейчас очень странная ситуация, очень сложная.

Шесть пропущенных мячей от Боруссии – полностью заслуженный результат. Именно так мы сегодня наиграли. Очень плохой день. В таких ситуациях меняй, не меняй, а ничего не получается. Постараемся исправиться, учесть все ошибки и больше не иметь таких провалов.

Жизнь продолжается. Все проходят через такие сложные ситуации. Важно как можно лучше среагировать. Легко говорить после победы, а самое главное – правильно реагировать на неудачи. Шахтер может реабилитироваться и сделает это. Нужно работать. Мы остались той же командой, которая выходила в полуфинал Лиги Европы, выигрывала УПЛ с 23-очковым отрывом, которая обыгрывала Реал", – сказал Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции.

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