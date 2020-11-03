Шахтер – Боруссия М – видео голов
Шахтер принимает Боруссию М в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Боруссия М.
Шахтер с первых минут отдал инициативу сопернику, за что был быстро наказан пропущенным голом.
Шахтер – Боруссия М: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ
Игроки Боруссии М организовали проход по правому флангу, впоследствии состоялся прострел в штрафную, который без особых проблем замкнул французский форвард Алассан Плеа.
Гости удвоили преимущество после катастрофической ошибки Бондаря. Сначала защитник в простой ситуации потерял мяч, а затем подставился под дальний удар и благодаря рикошету перевел мяч в свои ворота.
Третий гол в ворота "горняков" оказался удивительно красивым – мощный выстрел Плеа из-за пределов штрафной попал точно в девятку.
Перед свистком на перерыв гости довели счет до позорного, хаос в штрафной после подачи с углового позволил Бенсебаини без проблем пробить Трубина.
Видео гола Плеа:
Видео гола Крамера:
Видео гола Плеа:
Відео гола Бенсебаини: