Шахтер принимает Боруссию М в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Боруссия М.

Шахтер – Боруссия М – видео голов и обзор матча / Фото ФК Шахтер

Шахтер с первых минут отдал инициативу сопернику, за что был быстро наказан пропущенным голом.

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Игроки Боруссии М организовали проход по правому флангу, впоследствии состоялся прострел в штрафную, который без особых проблем замкнул французский форвард Алассан Плеа.

Гости удвоили преимущество после катастрофической ошибки Бондаря. Сначала защитник в простой ситуации потерял мяч, а затем подставился под дальний удар и благодаря рикошету перевел мяч в свои ворота.

Третий гол в ворота "горняков" оказался удивительно красивым – мощный выстрел Плеа из-за пределов штрафной попал точно в девятку.

Перед свистком на перерыв гости довели счет до позорного, хаос в штрафной после подачи с углового позволил Бенсебаини без проблем пробить Трубина.

Видео гола Плеа:

Видео гола Крамера:

Видео гола Плеа:

Відео гола Бенсебаини: