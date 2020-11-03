"Я приймаю критику. Ми відчуємо себе приниженими. У першому таймі не було жодного фола від Шахтаря. Ні агресії, ні самовіддачі, ні організованості. Борусія робила все, що хотіла. Передачі з глибини, простріли з флангів, забігання. Все проходило. Дуже нестабільна гра в обороні. Перший гол нас прибив, другий – поховав. Сьогодні ми не показали нічого з того, що могли.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Дуже боляче, бо поразка несподівана. Грав той же склад, який чудово проявив себе в атаці та в обороні проти Реала, гідно виглядав проти Інтера, а тут така поразка. Це брудна велика пляма на репутації. Але футбол вчить, що все є несподіваним. Якщо незабаром здобудемо такий же несподіваний позитивний результат, то повернемося на той самий рівень. Потрібно продовжувати працювати, щоб перекрити цю поразку.

У першому таймі нас навіть не було видно в атаці. Борусія повністю нас закрила. В обороні також провалилися. На другий тайм хотіли підняти інтенсивність, виправитися. Я прагнув замінами додати енергії, випустити футболістів, на яких не лежала ноша трьох пропущених м’ячів. Але це не означає, що замінені футболісти винні найбільше, нічого подібного. Просто сьогодні в нас не спрацювало абсолютно нічого. Не можна так грати.

Програємо так не тільки ми. Можемо пригадати Ліверпуль, Баварію, ПСЖ, Барселону. Під час пандемії все дуже нестабільно. Ми з попереднього сезону відразу перейшли в поточний. Зараз дуже дивна ситуація, дуже складна.

Шість пропущених м’ячів від Борусії – повністю заслужений результат. Саме настільки ми сьогодні награли. Дуже поганий день. У таких ситуаціях змінюй щось, не змінюй, а нічого не вдається. Постараємося виправитися, врахувати всі помилки й більше не мати таких провалів.

Життя продовжується. Всі проходять через такі складні ситуації. Важливо якнайкраще зреагувати. Легко говорити після перемоги, а найважливіше – правильно реагувати на невдачі. Шахтар може реабілітуватися і зробить це. Потрібно працювати. Ми залишилися тією ж командою, яка виходила у півфінал Ліги Європи, яка вигравала УПЛ з 23-очковим відривом, яка обігрувала Реал", – сказав Луїш Каштру на післяматчевій прес-конференції.

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