Дуэль команд, которые еще не проигрывали в группе смерти. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Боруссия на "Футбол 24", стартовал в 19:55. Дончане набрали 4 очка и единолично возглавляли свой квартет после стартовых туров. Боруссия дважды теряла победу на последних секундах, но занимала 2 место, имея в 2 балла меньше. Гладбах не знал горечи поражений 7 матчей подряд во всех турнирах (правда, лишь 3 победы). Беспроигрышная серия команды Каштру и того больше – 9 поединков, но здесь ничьих (5) также было больше, чем триумфов.

Шахтер – Боруссия М: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Тотальный контроль от Гладбаха на первых минутах. Очень агрессивный прессинг и уверенные атаки. Команда Каштру сидит настолько глубоко, что правый защитник сборной Австрии Лайнер (с ним встретимся на Евро!) спокойно разрывает фланг Корниенко, а Плеа замыкает с убийственной дистанции, не замечая сопротивления Бондаря. Первый удар Шахтера на 10 минуте – не очень сильная попытка Тайсона метров с 25. Боруссия продолжает давить. Неприлично много потерь защитников Шахтера еще у своих ворот. Угловые, фланговые проходы, удары – гости безраздельно господствуют на поле, а быстрый гол ничего не изменил в их настрое доминировать через игру на атаку.

Шахтер – Боруссия М – видео голов

Крамер на 17-й удвоил преимущество. Бондарь сначала привозит под прессингом, а затем подставляет ногу под удар чемпиона мира 2014 – Трубин без шансов. Переписывают на автогол украинского триумфатора молодежного Мундиаля. Каштру совершенно не угадал ни с тактикой, ни с подбором исполнителей. Плеа ударом издалека расстрелял Трубина на 26 минуте и оформил дубль – по ощущению абсолютной безнадежности это даже хуже чем 0:5 от Интера в полуфинале Лиги Европы. Тете упустил супершанс сделать счет 1:3. Бразильский вингер загубил роскошный пас Марлоса, пробив с пределов вратарской в ​​Зоммера.

Хофманн разрезал защитную линию Шахтера, ворвавшись в штрафную на грани офсайда – Трубин спасает. Тот же вингер Боруссии подал угловой, а герой предыдущих матчей Маркус Тюрам пробил выше со второго этажа. Какие же разрывы на флангах "горняков". Хофманн на Штиндля, тот под расстрел Плеа – банально прощают немцы хозяев. Подача Йонаса с угла поля, Бенсебаини выиграл борьбу раз, прошил руки Трубина два. Тайсон выложил под удар Марлосу, тот перекрутил. Побоище на Олимпийском – 0:4 за 45 минут, 4:14 по ударам, 1:6 по попаданиям. Сразу 3 замены Каштру в перерыве. Виновниками провала признаны опытные Марлос и Тайсон, а также молодой бразилец Антонио. Их заменили Коваленко, Мораес и Патрик.

Хофманн продолжает бомбить ворота Шахтера подачами и прострелами. Додо в последний момент выбивал, рискуя автоголом, а Трубин делает 4 сейв после очередного удара в упор. Практически ничего не изменилось с выходом трио в перерыве. Очередной перехват у ворот чемпионов Украины. Плеа спокойно разобрался. Штиндль расстрелял Трубина, который сегодня также откровенно не впечатляет – пропустил 5, хотя по ожидаемым голам было под 2. После перерыва Шахтер даже попытки удара не продемонстрировал. Крамер протянул, Тюрам в касание на Плеа – хет-трик. Боковой судья сначала пожалел Шахтер, но VAR отменил офсайд, ведь Хочолава не выдержал линию. Удар №20 от Боруссии завершается счетом 0:6.

Было у Шахтера Луческу и Фонсеки в Лиге чемпионов и 0:7 и 0:6, но на выезде. На своем поле донецкий клуб такого унижения в еврокубках и близко никогда не испытывал. Ни одна гостевая команда ранее не забивал "горнякам" даже 5 голов. Боруссия Менхенгладбах заслуженно выбивается в лидеры группы B, набирая 5 очков. У Шахтера остается 4 балла и второе место до матча Реал – Интер, где "горняков" устроит разве что ничья или победа Мадрида.