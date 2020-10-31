Немецкий клуб выпустил новую форму в традиционных черных цветах, сообщает Subside Sports в твиттере.

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Футболка имеет несколько особенностей. Во-первых, на груди расположены сразу две клубные эмблемы – самая первая и нынешняя. Кроме этого, сзади добавили надпись "Borussia", поэтому фамилии игроков будут размещены под номером.

Отметим, что соперник Шахтера уже сегодня сыграет против РБ Лейпциг в матче 6-го тура Бундеслиги именно в этой специальной форме.

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