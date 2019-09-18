Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер открывает сезон Лиги чемпионов домашним матчем против Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити начинается в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
Стартовые составы
Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Марлос, Тайсон, Патрик, Соломон – Мораес
Запасные: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Марез, Стерлинг, Жезус
Запасные: Браво, Канселу, Менди, Э. Гарсия, Д. Силва, Б. Силва, Агуэро
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