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Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:50 2708 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер открывает сезон Лиги чемпионов домашним матчем против Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити начинается в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Марлос, Тайсон, Патрик, Соломон – Мораес

Запасные: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Марез, Стерлинг, Жезус

Запасные: Браво, Канселу, Менди, Э. Гарсия, Д. Силва, Б. Силва, Агуэро

Зинченко, летние новички, травмированный Сане – Манчестер Сити объявил заявку на Лигу чемпионов, где сыграет с Шахтером

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