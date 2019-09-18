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Шахтар – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

20:49 3171 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
Шахтар – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Шахтар відкриває сезон Ліги чемпіонів домашнім матчем проти Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Марлос, Тайсон, Патрік, Соломон – Мораєс

Запасні: Шевченко, Бутко, Бондар, Маркос, Дентінью, Коноплянка, Коваленко

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – Гюндоган, Родрі, де Брюйне – Марез, Стерлінг, Жезус

Запасні: Браво, Канселу, Менді, Е. Гарсія, Д. Сілва, Б. Сілва, Агуеро

Зінченко, літні новачки, травмований Сане – Манчестер Сіті оголосив заявку на Лігу чемпіонів, де зіграє з Шахтарем

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