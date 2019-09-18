Шахтар – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Шахтар відкриває сезон Ліги чемпіонів домашнім матчем проти Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Марлос, Тайсон, Патрік, Соломон – Мораєс
Запасні: Шевченко, Бутко, Бондар, Маркос, Дентінью, Коноплянка, Коваленко
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – Гюндоган, Родрі, де Брюйне – Марез, Стерлінг, Жезус
Запасні: Браво, Канселу, Менді, Е. Гарсія, Д. Сілва, Б. Сілва, Агуеро
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