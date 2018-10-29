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Лига Европы: Севилья уничтожила Акхисар Селезнева, Челси победил БАТЭ, Яблонец сыграл вничью с Астаной

25 октября 23:56 184 Читати українською
Лига Европы: Севилья уничтожила Акхисар Селезнева, Челси победил БАТЭ, Яблонец сыграл вничью с Астаной
Челсі – БАТЭ – 3:1

Состоялись очередные матчи 3-го тура Лиги Европы в группах К, L, J.

Соперники Динамо в группе К Яблонец и Астана очень быстро обменялись забитыми голами Повазанеца и Педро Энрике. Как выяснило позже, они так и остались единственными в этом матче.

В группе J испанская Севилья не оставила никаких шансов Акхисару нашего Евгения Селезнева, отправив в ворота турецкой команды 6 "сухих" мячей.

В другом матче этой группы Стандард уже в компенсированное арбитром время вырвал победу у Краснодара.

В группе L греческий ПАОК, в составе которого на поле появился Евгений Шахов, дома неожиданно проиграл Види, пропустив два гола.

Лофтус-Чик оформил первый хет-трик для игроков Челси в Лиге Евромы, чем помог своей команде одержать победу на БАТЭ. Белорусы смогли ответить "аристократам" лишь голом Риоса.

Лига Европы. группа К

Яблонец – Астана – 1:1

Голы: Повазанец, 4 – Педро Энрике, 11

Лига Европы. Группа J

Севилья – Акхисар – 6:0

Голы: Месса, 7, Сарабия, 9, Лукач (автогол), 35, Муриель, 50, Промес, 60, Меркадо, 67

Стандард – Краснодар – 2:1

Голы: Эмонд, 47, Лаифис, 90+3 – Ари, 36

Лига Европы. Группа L

Челси – БАТЭ – 3:1

Голы: Лофтус-Чик, 2, 8, 54 – Риос, 79

ПАОК – ВиДи – 0:2

Голы: Хусти, 12, Стопира, 45

Лига Европы3 турРамон Санчес Писхуан (Севилья)

Севилья - Акхисар Беледиеспор: Четверг 25 октября 2018

Севилья
Матч окончен
6 : 0
Акхисар Беледиеспор
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