Лига Европы: Севилья уничтожила Акхисар Селезнева, Челси победил БАТЭ, Яблонец сыграл вничью с Астаной

Состоялись очередные матчи 3-го тура Лиги Европы в группах К, L, J.
Соперники Динамо в группе К Яблонец и Астана очень быстро обменялись забитыми голами Повазанеца и Педро Энрике. Как выяснило позже, они так и остались единственными в этом матче.
В группе J испанская Севилья не оставила никаких шансов Акхисару нашего Евгения Селезнева, отправив в ворота турецкой команды 6 "сухих" мячей.
В другом матче этой группы Стандард уже в компенсированное арбитром время вырвал победу у Краснодара.
В группе L греческий ПАОК, в составе которого на поле появился Евгений Шахов, дома неожиданно проиграл Види, пропустив два гола.
Лофтус-Чик оформил первый хет-трик для игроков Челси в Лиге Евромы, чем помог своей команде одержать победу на БАТЭ. Белорусы смогли ответить "аристократам" лишь голом Риоса.
Лига Европы. группа К
Яблонец – Астана – 1:1
Голы: Повазанец, 4 – Педро Энрике, 11
Лига Европы. Группа J
Севилья – Акхисар – 6:0
Голы: Месса, 7, Сарабия, 9, Лукач (автогол), 35, Муриель, 50, Промес, 60, Меркадо, 67
Стандард – Краснодар – 2:1
Голы: Эмонд, 47, Лаифис, 90+3 – Ари, 36
Лига Европы. Группа L
Челси – БАТЭ – 3:1
Голы: Лофтус-Чик, 2, 8, 54 – Риос, 79
ПАОК – ВиДи – 0:2
Голы: Хусти, 12, Стопира, 45