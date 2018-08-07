toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Севидов: Славия вовсе не блефует, называя Динамо фаворитом

19:40 22 Читати українською
Севидов: Славия вовсе не блефует, называя Динамо фаворитом
Александр Севидов / фото из соцсетей

Бывший главный тренер Мариуполя Александр Севидов поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо.

"Не хочу рассуждать о матче динамовцев в Праге, отталкиваясь только от их игры с Шахтером. Команда Александра Хацкевича вырвала победу у горняков – значит, молодцы. Теперь нужно двигаться дальше.

Славия – Динамо: неожиданный прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов и история противостояния

Не думаю, что Динамо сыграет против Славии в другой футбол. Будет та же концентрированная игра в обороне и расчет на контратаки – благо, быстрых футболистов у киевлян предостаточно. Недостатков у Динамо также немало. Команда на пути становления. Хотелось бы увидеть в исполнении киевлян большего насыщения атак, давления на ворота соперника и, как следствие, больше голов.

Славия – Динамо: стартовые составы на матч квалификации Лиги чемпионов

Славия вовсе не блефует, называя Динамо фаворитом встречи. Динамо – это имя в футболе. А что такое пражская Славия? Простой болельщик сразу и не вспомнит ничего об этом клубе. Но это не значит, что соперник киевлян не знает о проблемах Динамо. Не думаю, что киевляне будут феериты в Праге, но и на ничью им нет смысла играть. Лучше пусть уже Динамо снова победит со счетом 1:0 – это отличный результат выездного еврокубкового матча", – сказал Севидов в эфире телеканала Футбол 1.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
20
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Славия Прага - Динамо Киев Лига чемпионов Александр Севидов Славия Прага Славия Прага Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Славия Прага
20:30
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук