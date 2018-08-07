Севидов: Славия вовсе не блефует, называя Динамо фаворитом

Бывший главный тренер Мариуполя Александр Севидов поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо.

"Не хочу рассуждать о матче динамовцев в Праге, отталкиваясь только от их игры с Шахтером. Команда Александра Хацкевича вырвала победу у горняков – значит, молодцы. Теперь нужно двигаться дальше.

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Не думаю, что Динамо сыграет против Славии в другой футбол. Будет та же концентрированная игра в обороне и расчет на контратаки – благо, быстрых футболистов у киевлян предостаточно. Недостатков у Динамо также немало. Команда на пути становления. Хотелось бы увидеть в исполнении киевлян большего насыщения атак, давления на ворота соперника и, как следствие, больше голов.

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Славия вовсе не блефует, называя Динамо фаворитом встречи. Динамо – это имя в футболе. А что такое пражская Славия? Простой болельщик сразу и не вспомнит ничего об этом клубе. Но это не значит, что соперник киевлян не знает о проблемах Динамо. Не думаю, что киевляне будут феериты в Праге, но и на ничью им нет смысла играть. Лучше пусть уже Динамо снова победит со счетом 1:0 – это отличный результат выездного еврокубкового матча", – сказал Севидов в эфире телеканала Футбол 1.