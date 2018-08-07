Севідов: Славія зовсім не блефує, називаючи Динамо фаворитом

Колишній головний тренер Маріуполя Олександр Севідов поділився очікуваннями від матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо.

"Не хочу розмірковувати про матч динамівців у Празі, відштовхуючись лише від їхньої гри з Шахтарем. Команда Олександра Хацкевича вирвала перемогу у гірників – значить, молодці. Тепер потрібно рухатися далі.

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Не думаю, що Динамо зіграє проти Славії в інший футбол. Буде та ж концентрована гра в обороні і розрахунок на контратаки – благо, швидких футболістів у киян предостатньо. Недоліків у Динамо також чимало. Команда на шляху становлення. Хотілося б побачити у виконанні киян більшого насичення атак, тиску на ворота суперника і, як наслідок, більше голів.

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Славія зовсім не блефує, називаючи Динамо фаворитом зустрічі. Динамо – це ім'я у футболі. А що таке празька Славія? Простий уболівальник відразу і не згадає нічого про цей клуб. Але це не означає, що суперник киян не знає про проблеми Динамо. Не думаю, що кияни будуть феєрити в Празі, але і на нічию їм немає сенсу грати. Краще нехай вже Динамо знову переможе з рахунком 1:0 – це відмінний результат виїзного єврокубкового матчу", – сказав Севідов в ефірі телеканалу Футбол 1.