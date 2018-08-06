Славия – Динамо: неожиданный прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов и история противостояния

Славия будет принимать Динамо Киев 7 августа 2018 года в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз букмекеров на игру ЛЧ, подскажет Футбол 24.

Матч Славия – Динамо состоится во вторник, 7 августа, в Праге на стадионе Эден Арена, который вмещает чуть более 20 000 зрителей. Игра, на которую уже выкуплены все билеты, стартует в 20:30 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале 2+2, начиная с 20:25.

Славия – Динамо: киевляне полетели на матч без Шапаренко, но c Буэно и Сидклеем

Это первая встреча этих чешской и украинской команд между собой, если не считать единственный товарищеский матч. Тот поединок состоялся в 2016 году и завершился поражением динамовцев 1:2. За команду тогда еще Сергея Реброва отличился Мигель Велозу – обоих уже нет в клубе. За пражан забивали Месанович и Змржал. Последний до сих пор играет за "красно-белых".

Других чехов в Лиге чемпионов Динамо проходило лишь в серии пенальти. В 1998-м легендарная команда Лобановского драматично выбила Спарту, когда соперники обменялись домашними поражениями – в итоге украинская сказка завершилась полуфиналом турнира. В целом же украинские клубы только 1 раз из 10 не проходили чехов. Случилось это с донецким Шахтером против Виктории Пльзень в Лиге Европы 2014. А вот Динамо с клубами Чехии успешно расправлялось 6 раз подряд.

Славия – Динамо: прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Несмотря на то, что в клубном рейтинге УЕФА Динамо занимает 26-t место, а Славия – только 137-е, букмекеры видят фаворитом первого противостояния хозяев.

Коэффициент на победу чехов во всех мировых конторах меньше. William Hill дает 2,5 на успех Славии, а вот на триумфе Динамо можно заработать несколько больше – каждая поставленная гривна умножится на 2,88. В ничью верят меньше – 3,2. У Bwin расценки похожи: 2,45 на Славию, 2,85 на Динамо и 3,2 на мировую.

В то же время проход киевского клуба перед первым матчем букмекеры считают более реалистичным вариантом: 1,44 на то, что Динамо сыграет в плей-офф квалификации, и 2,6 на выход чехов. Кроме того, Bwin ставит на то, что 7 августа команды на двоих забьют 2 гола.

Статистика команд на старте чемпионата

Славия в целом значительно увереннее, чем Динамо, начало сезон. Да, оба клуба набрали по 9 очков, но если у киевлян разница совсем минимальная 3:0, то бывшая команда Соболя и Ротаня наколотила 10 голов, а пропустила 1. Команда Трпишовски выиграла на финише прошлого сезона Кубок Чехии, а сейчас является безапелляционным лидером чемпионата .

У еще двух команд (Виктория и Спарта) максимум очков, однако Славия забила вдвое больше их. Правда и соперники у нее были так себе: Опава и Карвина замыкают турнирную таблицу – это единственные команды на старте сезона, которые не набирали пунктов.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо официально узнало потенциального соперника