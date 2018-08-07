toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Славия – Динамо: стартовые составы на матч квалификации Лиги чемпионов

19:17 290 Читати українською
Славия – Динамо: стартовые составы на матч квалификации Лиги чемпионов
Славия – Динамо: стартовые составы на матч Лиги чемпионов 2018/19

Славия и Динамо Киев объявили составы на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В этой же новости ссылка на видео и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч и онлайн-трансляция Славия – Динамо стартовал в 20:30 по киевскому времени. Команды играют в Праге на стадионе Эден, который принимал Суперкубок Европы 2013 года Бавария – Челси (5:4 по пен.).

Славия – Динамо: неожиданный прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов и история противостояния

Славия: Коларж – Цоуфал, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Боржил – Хушбауэр, Соучек – Стох, Сикора, Змргал – Шкода (к)

Запасные: Коварж, Олайинка, Тецл, Зелены, Кудела, Бэлуце, Фридрих

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (к), Гармаш, Буяльский – Вербич, Беседин, Цыганков

Запасные: Бущан, Сидклей, Шабанов, Андриевский, Че Че, Шепелев, Русин

Славия, Динамо Киев, матч Лиги чемпионов, стартовые составы, прямая трансляция онлайн видео

Славия – Динамо: стартовые составы на матч квалификации Лиги чемпионов

Славия – Динамо: прямая онлайн видео-трансляция матча ЛЧ

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
20
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Главное Видеоновости Славия Прага - Динамо Киев Лига чемпионов Славия Прага Славия Прага Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Славия Прага
20:30
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук