Славия и Динамо Киев объявили составы на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В этой же новости ссылка на видео и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч и онлайн-трансляция Славия – Динамо стартовал в 20:30 по киевскому времени. Команды играют в Праге на стадионе Эден, который принимал Суперкубок Европы 2013 года Бавария – Челси (5:4 по пен.).

Славия – Динамо: неожиданный прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов и история противостояния

Славия: Коларж – Цоуфал, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Боржил – Хушбауэр, Соучек – Стох, Сикора, Змргал – Шкода (к)

Запасные: Коварж, Олайинка, Тецл, Зелены, Кудела, Бэлуце, Фридрих

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (к), Гармаш, Буяльский – Вербич, Беседин, Цыганков

Запасные: Бущан, Сидклей, Шабанов, Андриевский, Че Че, Шепелев, Русин

Славия – Динамо: стартовые составы на матч квалификации Лиги чемпионов

Podívejte se, v jaké sestavě nastoupí Slavia do prvního zápasu třetího předkola @ChampionsLeague proti @DynamoKyiv pic.twitter.com/gFGxzlkMNT — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 7 серпня 2018 р.

Славия – Динамо: прямая онлайн видео-трансляция матча ЛЧ