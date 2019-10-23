Севидов раскритиковал игру Шахтера в последнем матче Лиги чемпионов

Экс-тренер Карпат, Металлист и Мариуполя Александр Севидов высказался относительно ничьей в матче 3-го тура Лиги чемпионов между донецким Шахтером и загребским Динамо (2:2).

"Накануне мы предполагали, что Шахтер ждет очень трудный поединок с сильной, неуступчивой и агрессивной командой. Так оно и получилось. Правда, немного ошибся с настроем Шахтера, который абсолютно не понравился. Не хватило страсти, той, которую мы увидели в мачте против Аталанты, где проигрывали по ходу поединка. По опасным моментам хорваты даже превзошли "горняков". Было непривычно видеть, как гости легко доходили до штрафной хозяев, хорошо выходя из обороны в атаку.

Додо: Шахтер очень хотел победить в матче Лиги чемпионов

Шахтер позволял хорватам слишком много. И здесь вина не столько обороны, сколько средней линии, которая не всегда вовремя откатывалась назад. Стоит вспомнить моменты в начале и в конце второго тайма, где Шахтеру повезло, что на пути мяча оказалась сначала левая, а потом правая стойки. Можно сказать, им повезло.

Не могу понять действия Пятова, на которого, видимо, сошло какое-то затмение. Привезти себе такой пенальти – не понятно.

Говорил, что трудно представить Шахтер без Марлоса и Тайсона. Они выдали два замечательных паса, после которых были забиты два мяча. Представьте, что их нет. Кто будет обеспечивать такими передачами партнеров? Что ни говори, а Шахтер очень зависит в атаке от этих футболистов.

Мораес: Не лучший результат, но и не худший

А в целом команды показали динамичный и качественный футбол, достойный Лиги чемпионов, который нравится зрителям. Могу сказать, что Шахтер сильнее Динамо, но результат по игре. Для хорватов набранный балл – стратегически важный результат и теперь все будет зависеть от поединка в Загребе. В столице Хорватии Шахтер ждет еще более трудное противостояние. И здесь сложно будет назвать кого-то фаворитом", – сказал Севидов в комментарии изданию Ua-football.

После трех туров в группе С лидирует Манчестер Сити с 9-ю пунктами. Вторые в турнирной таблице загребцы (4 очка), за ним с таким же количеством баллов идет Шахтер. Последнюю строчку без набранных очков занимает Аталанта.

"Я еще такой провокации не видел", или Почему виновата УПЛ: реакция соцсетей на Шахтер – Динамо З и дикий фейл Пятова