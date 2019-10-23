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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Севідов розкритикував гру Шахтаря в останньому матчі Ліги чемпіонів

15:29 792 Читать на русском
Севідов розкритикував гру Шахтаря в останньому матчі Ліги чемпіонів
Шахтар – Динамо З. – 2:2 / ФК Шахтар

Екс-тренер Карпат, Металіста і Маріуполя Олександр Севідов висловився щодо нічиєї у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та загребським Динамо (2:2).

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

"Напередодні ми припускали, що на Шахтар чекає дуже важкий поєдинок з сильною, непоступливою і агресивною командою. Так воно і вийшло. Правда, я трохи помилився з настроєм Шахтаря, який абсолютно не сподобався. Не вистачило пристрасті, тієї, яку ми побачили у матчі проти Аталанти, де програвали по ходу поєдинку. За кількістю небезпечних моментів хорвати навіть перевершили "гірників". Було незвично бачити, як гості легко доходили до штрафної господарів, добре виходячи з оборони в атаку.

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Шахтар дозволяв хорватам забагато. І тут вина не стільки оборони, скільки середньої лінії, яка не завжди вчасно відкочувалась назад. Варто згадати моменти на початку і в кінці другого тайму, де Шахтарю пощастило, що на шляху м'яча опинилась спочатку ліва, а потім права стійки. Можна сказати, їм пощастило.

Не можу зрозуміти дії Пятова, на якого, мабуть, зійшло якесь затемнення. Привезти собі такий пенальті – не зрозуміло.

Завжди казав, що важко уявити Шахтар без Марлоса і Тайсона. Вони видали два чудових паси, після яких було забито два м'ячі. Уявіть, що їх немає. Хто буде забезпечувати такими передачами партнерів? Хай там що, а Шахтар дуже залежить в атаці від цих футболістів.

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А в цілому команди показали динамічний і якісний футбол, гідний Ліги чемпіонів, який подобається глядачам. Можу сказати, що Шахтар сильніший за Динамо, але результат по грі. Для хорватів набраний бал – стратегічно важливий результат і тепер все буде залежати від поєдинку в Загребі. У столиці Хорватії Шахтар чекає ще важче протистояння. І тут складно буде назвати когось фаворитом", – сказав Севідов в коментарі виданню Ua-football.

Після трьох турів у групі С лідирує Манчестер Сіті з 9-ма пунктами. Другі у турнірній таблиці загребці (4 очки), за ним з такою ж кількістю балів йде Шахтар. Останню сходинку без набраних очок посідає Аталанта.

"Я ще такої провокації не бачив", або Чому винна УПЛ: реакція соцмереж на Шахтар – Динамо Загреб з диким фейлом Пятова

blog_ava
"Я ще такої провокації не бачив", або Чому винна УПЛ: реакція соцмереж на Шахтар – Динамо Загреб з диким фейлом Пятова
12:42
11088
Теги
Ліга чемпіонів Марлос Марлос Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Олександр Севідов Олександр Севідов Шахтар - Динамо Загреб Андрій Пятов Андрій Пятов Тайсон Тайсон
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