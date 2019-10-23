Севідов розкритикував гру Шахтаря в останньому матчі Ліги чемпіонів

Екс-тренер Карпат, Металіста і Маріуполя Олександр Севідов висловився щодо нічиєї у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та загребським Динамо (2:2).

"Напередодні ми припускали, що на Шахтар чекає дуже важкий поєдинок з сильною, непоступливою і агресивною командою. Так воно і вийшло. Правда, я трохи помилився з настроєм Шахтаря, який абсолютно не сподобався. Не вистачило пристрасті, тієї, яку ми побачили у матчі проти Аталанти, де програвали по ходу поєдинку. За кількістю небезпечних моментів хорвати навіть перевершили "гірників". Було незвично бачити, як гості легко доходили до штрафної господарів, добре виходячи з оборони в атаку.

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Шахтар дозволяв хорватам забагато. І тут вина не стільки оборони, скільки середньої лінії, яка не завжди вчасно відкочувалась назад. Варто згадати моменти на початку і в кінці другого тайму, де Шахтарю пощастило, що на шляху м'яча опинилась спочатку ліва, а потім права стійки. Можна сказати, їм пощастило.

Не можу зрозуміти дії Пятова, на якого, мабуть, зійшло якесь затемнення. Привезти собі такий пенальті – не зрозуміло.

Завжди казав, що важко уявити Шахтар без Марлоса і Тайсона. Вони видали два чудових паси, після яких було забито два м'ячі. Уявіть, що їх немає. Хто буде забезпечувати такими передачами партнерів? Хай там що, а Шахтар дуже залежить в атаці від цих футболістів.

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А в цілому команди показали динамічний і якісний футбол, гідний Ліги чемпіонів, який подобається глядачам. Можу сказати, що Шахтар сильніший за Динамо, але результат по грі. Для хорватів набраний бал – стратегічно важливий результат і тепер все буде залежати від поєдинку в Загребі. У столиці Хорватії Шахтар чекає ще важче протистояння. І тут складно буде назвати когось фаворитом", – сказав Севідов в коментарі виданню Ua-football.

Після трьох турів у групі С лідирує Манчестер Сіті з 9-ма пунктами. Другі у турнірній таблиці загребці (4 очки), за ним з такою ж кількістю балів йде Шахтар. Останню сходинку без набраних очок посідає Аталанта.

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