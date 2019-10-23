"Я еще такой провокации не видел", или Почему виновата УПЛ: реакция соцсетей на Шахтер – Динамо З и дикий фейл Пятова

Донецкий Шахтер довольно неожиданно потерял очки в домашнем матче Лиги чемпионов против загребского Динамо. "Горняки" первыми открыли счет, но затем едва ли вырвали ничью, серьезно усложнив себе задачу выхода в плей-офф.

Шахтер и Динамо Загреб расписали результативную ничью на поле ОСК Металлист. Одним из антигероев поединка стал капитан "горняков" Андрей Пятов, который отметился бессмысленным фолом, "привезя" пенальти на ровном месте. Именно голкипер сборной Украины принял на себя основной удар критики со стороны экспертов и простых болельщиков в социальных сетях. Итоговый счет, который сейчас существенно уменьшает шансы дончан на плей-офф, считается справедливым, а поступок нашего вратаря – настоящим безумием.

Шахтер – Динамо Загреб: помутнение Пятова, провалы флангов обороны и фирменное спасение от Додо в Лиге чемпионов

Журналист и автор ютуб-проекта "Бомбардир" Роман Бебех отмечает молодого бразильца Додо, который забил спасительный для Шахтера гол после замены, выполнив интересный тактический маневр с участием Исмаили.

Додо витягує другий матч — Роман Бебех (@roman_bebekh) October 22, 2019

Зміна флангів Ісмаїлі та Додо — Роман Бебех (@roman_bebekh) October 22, 2019

Блогер Сергей Тищенко делает пять главных выводов после невнятного матча "горняков" в Лиге чемпионов

1. В очередной раз стало понятно, что уровень чемпионата Украины не очень высок. С таким футболом нам трудно конкурировать в Европе, особенно в ЛЧ. Разница просто невероятная.

2. Динамо Загреб провело очень хороший матч. Не хватило опыта для победы.

3. Каштру выбрал тактику ожидания. Понимая, что опыта и мастерства у гостей не так много. Ошибки будут, главное ими воспользоваться.

4. Бьелица играл персонально против лидеров Шахтера. Марлос и Исмаили утонули в опеке. Тайсону время от времени удавалось вырываться

5. Шахтер проиграл середину поля. Невыразительный матч от Степаненко.

6. Додо становится джокером Шахтера. Ассист в Милане, гол в Харькове. С защитником уровня Болбата трудно на что-то надеяться в Европе.

Комментатор MEGOGO Роберто Моралес делает оптимистичные прогнозы на ответный матч в Загребе, но не понимает выбора Каштру на позицию правого латераля: "Динамо З сейчас в хорошем тонусе, в Манчестере хорошо играли. Шахтер же только в Милане имел проблемы. Думаю, на выезде уже сыграют лучше, чем сегодня. А вот Болбата в основе никак не понимаю. Додо – правый защитник-латераль, а Болбат – нет. Тем более бразилец сейчас в тонусе и здесь опять старое... ".

Футбольный аналитик и ярый болельщик киевского Динамо Михаил Смоловой не упустил возможности потролить Шахтер с Пятовым.

А вот экс-вице-президент ужгородской Говерлы Александр Шуфрич пишет об "несчастном случае" и кивает пальцем в сторону УПЛ: "Нужно отдать должное хорватам за старание. Отрезками они даже очень неплохо выглядели. Шахтер же сыграл гараздо ниже своего потенциала. Причина очевидна – чемпионат Украины. При такой "конкуренции" находится в тонусе невозможно".

Несчастный случай из-за глупой ошибки. Но нужно отдать должное хорватам за старание. Отрезками они даже очень неплохо выглядели. Шахтер же сыграл гараздо ниже своего потенциала. Причина очевидна- чемпиона Украины. При такой «конкуренции» находится в тонусе невозможно. — Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) October 22, 2019

Видеоблоггер Андрей Колесник высмеивает слова Пятова, который объяснял свой фейл провокацией со стороны форварда Динамо.

Пятов Я еще такой провокации не видел. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) October 22, 2019

"Брутальный футбол", конечно, уже выяснил, как инцидент Пятова выглядел на самом деле.

Як все було pic.twitter.com/lRmECoAb1U — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) October 22, 2019

А в комментариях игроков Шахтера вроде бы прослеживается "школа" Луческу.

Додо: Дивний епізод з пенальті. На нашу думку - його не було.



Луїш Каштру: Фол Пятова? Переглянувши епізод, Пятов торкнувся суперника, є дотик. Складно аналізувати. Якби я був арбітром, то не ставив би, але я розумію це рішення. pic.twitter.com/7wBuwvTB1C — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) October 22, 2019

"Эпически Пятов привез. Оступился? Лучше бы Оршич забил в том соло а-ля-Блохин"

Епічно Пятов привіз. Оступився?



Краще б Оршич забив в тому соло а-ля-Блохін — Serhiy Herts (@serhiy_herts) October 22, 2019

"Андрей Пятов лучший игрок матча Украина – Португалия во многом затащивший нас на Евро с 1-ого места. Андрей Пятов человек лажанувший 2 раза и подаривший Динамо Загреб 2 мяча на ровном месте...С**а... как он это делает".

Андрей Пятов лучший игрок матча Украина-Португалия во многом затащивший нас на евро с 1-ого места

Андрей Пятов человек лажанувший 2 раза и подаривший Динамо Загреб 2 мяча на ровном месте...

Сука... как он это делает... — луганчанин (@Lugan4anin) October 22, 2019

"Коно – молодец. Пятов – как всегда".

Коно молодець

Пятов- як завжди — ВсеПоФенШую (@BorshchUA) October 22, 2019

"Додо – новая звезда "кротов" подрастает".

Додо нова зірка кротів підростає #ChampionsLeague — Ivan Holovats'kyi (@Sensation2102) October 22, 2019

Манчестер Сити дома разгромил Аталанту: гол и шикарная игра Малиновского, неубедительность Менди и надежда для Шахтера