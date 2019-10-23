Мораес: Не лучший результат, но и не худший

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал ничью против загребского Динамо в матче 3-го тура Лиги чемпионов (2:2).

Нападающий сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес в социальной сети Instagram подвел итоги матча Лиги чемпионов против Динамо Загреб.

"Не лучший результат, но и не худший. Продолжаем двигаться вперед!", – написал Мораес на своей странице в Instagram.

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31-летний форвард "горняков" вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.

Напомним, Шахтер в Харькове не смог победить Динамо Загреб (2:2). После трех туров в группе С лидирует Манчестер Сити с 9-ю пунктами. Второе в турнирной таблице Динамо З (4), за ним с таким же количеством баллов идет Шахтер. Последнюю строчку без набранных очков занимает Аталанта.

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