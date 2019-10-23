Додо: Очень хотели победить

Защитник Шахтера Додо поделился эмоциями после поединка 3-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо (2:2).

"Рад, что забил, но, к сожалению, мы не победили. Работали всю неделю именно для того, чтобы заработать эти три очка в домашнем матче. Очень хотели победить, однако, сыграли вничью. В любом случае у нас есть четыре очка и нам очень важно победить в следующем туре в Хорватии, чтобы вырваться вперед.

Кривцов: После Аталанты не верю в VAR

Чувствовал ли я сегодня доверие от Луиша Каштру? Да, я много работал, чтобы завоевать доверие наставника и тренерского штаба. Они очень поддерживают меня, а я рад, что смог помочь команде. Надеюсь и дальше приносить пользу Шахтеру", – цитирует Додо официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер в Харькове не смог победить Динамо Загреб (2:2). После трех туров в группе С лидирует Манчестер Сити с 9-ю пунктами. Второе в турнирной таблице Динамо З (4), за ним с таким же количеством баллов идет Шахтер. Последнюю строчку без набранных очков занимает Аталанта.

Шахтер – Динамо Загреб: помутнение Пятова, провалы флангов обороны и фирменное спасение от Додо в Лиге чемпионов