Сетьен доволен ничьей с Наполи и не волнуется из-за значительных потерь на ответный матч

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен подытожил выступление своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

"Это хороший результат, учитывая, что у нас есть игра дома. Наполи защищался десятью игроками очень близко к своей штрафной. Это правда, что мы не слишком давили, но мы знали, что это вопрос терпения. Благодаря своей настойчивости мы нашли пространство в защите соперника.

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Бускетсу показали третью желтую, на Видаля мы также не можем рассчитывать. Мы будем искать решение. У Пике проблемы с лодыжкой. Вы можете выиграть Лигу чемпионов с таким количеством потерь. Мы потеряли важных игроков, но возвращаются двое других: Альба и Роберто. Надо смотреть на вещи с оптимизмом", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, ответный матч на Камп Ноу состоится 18 марта. До него Барселоне предстоит сыграть три тура Примеры, среди которых и встреча с Реалом.

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