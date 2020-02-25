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Наполи – Барселона – видео голов

25 февраля 23:19 698 Читати українською
Наполи – Барселона – видео голов
Наполи – Барселона – видео голов и обзор матча 25 февраля 2020

Наполи принимает Барселону в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

Матч, как онлайн-трансляция Наполи – Барселона, стартовал в 22:00 по киевскому времени. Это первая официальная встреча итальянского и испанского клубов в истории. Партенопейцы ранее лишь дважды попадали в плей-офф Лиги чемпионов, каждый раз прекращая борьбу за трофей на стадии 1/8 финала. В обоих случаях "голубые" пропускали вперед будущих победителей турнира – Челси (2011/12) и Реал (2016/17).

Наполи вышел вперед на 30-й минуте. После ошибки Фирпо мяч оказался у Дриса Мертенса, а бельгиец блестящим ударом с линии штрафной поразил ворота тер Штегена.

Наполи – Барселона: видео гола Мертенса:

Барселона сумела отыграться во втором тайме. На 57-й минуте Бускетс отдал разрезной пас на Семеду, тот прострелил в центр штрафной на Гризманна. Француз спокойно поразил пустые ворота.

Наполи – Барселона: видео гола Гризманна:

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