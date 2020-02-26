Сетьєн задоволений нічиєю з Наполі і не хвилюється через значні втрати на матч-відповідь

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн підсумував виступ своєї команди в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

"Це хороший результат, враховуючи, що в нас є гра вдома. Наполі захищався десятьма гравцями дуже близько до свого штрафного майданчика. Це правда, що ми не надто тиснули, але ми знали, що це питання терпіння. Завдяки власній наполегливості ми знайшли простір у захисті суперника.

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Бускетсу показали третю жовту, на Відаля ми також не можемо розраховувати. Ми будемо шукати рішення. У Піке проблеми з щиколоткою. Ви можете виграти Лігу чемпіонів з такою кількістю втрат. Ми втратили важливих гравців, але повертаються двоє інших: Альба та Роберто. Треба дивитися на речі з оптимізмом", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь на Камп Ноу відбудеться 18 березня. До нього Барселоні доведеться зіграти три тури Прімери, серед яких і зустріч з Реалом.

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