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НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ АРТЕМ БЄСЄДІН

Сетьєн задоволений нічиєю з Наполі і не хвилюється через значні втрати на матч-відповідь

09:29 22 Читать на русском
Сетьєн задоволений нічиєю з Наполі і не хвилюється через значні втрати на матч-відповідь
Кіке Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн підсумував виступ своєї команди в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

"Це хороший результат, враховуючи, що в нас є гра вдома. Наполі захищався десятьма гравцями дуже близько до свого штрафного майданчика. Це правда, що ми не надто тиснули, але ми знали, що це питання терпіння. Завдяки власній наполегливості ми знайшли простір у захисті суперника.

Наполі – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Бускетсу показали третю жовту, на Відаля ми також не можемо розраховувати. Ми будемо шукати рішення. У Піке проблеми з щиколоткою. Ви можете виграти Лігу чемпіонів з такою кількістю втрат. Ми втратили важливих гравців, але повертаються двоє інших: Альба та Роберто. Треба дивитися на речі з оптимізмом", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь на Камп Ноу відбудеться 18 березня. До нього Барселоні доведеться зіграти три тури Прімери, серед яких і зустріч з Реалом.

Наполі – Барселона: несправедливий результат, тактична перемога Гаттузо і провал Мессі на території Марадони

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Наполі – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Ліга чемпіонів Наполі - Барселона Артуро Відаль Артуро Відаль Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Барселона Барселона Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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