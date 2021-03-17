Капитан мадридского Реала Серхио Рамос близок к повторению невероятного достижения в истории главного еврокубка.

Центрбек "сливочных" стал вторым защитником в истории турнира, забившим 15 мячей. Об этом сообщает Opta Sports.

Реал – Аталанта – 3:1 – видео голов и обзор матча

Серхио Рамос реализовал одиннадцатиметровый в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против Аталанты. Теперь ветеран мадридцев только на один мяч отстает от рекордсмена турнира среди защитников – другого идола Реала Роберто Карлоса. В активе легендарного бразильца 16 голов в Лиге чемпионов.

Отметим, что Королевский клуб уверенно вышел в 1/4 финала Кубка чемпионов. Жеребьевка этой стадии соревнований состоится 19 марта.

Реал Мадрид вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно переиграв Аталанту – Малиновский провёл полный матч