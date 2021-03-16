Реал принимает Аталанту в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Мадридцы вышли вперед на 34-й минуте. Это Модрич перехватил мяч после выбивания Спортьелло и сбросил направо на Бензема, а Карим хладнокровно отправил мяч в угол ворот.

Реал Мадрид – Аталанта: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием Малиновского

Видео гола Бензема:

На 58-й минуте на линии штрафной сбили Винисиуса Жуниора, а Серхио Рамос традиционно уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Серхио Рамоса: