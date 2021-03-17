Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос близький до повторення неймовірного досягнення в історії головного єврокубка.

Центрбек "вершкових" став другим оборонцем в історії турніру, який забив 15 м'ячів. Про це повідомляє Opta Sports.

Реал – Аталанта – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Серхіо Рамос реалізував одинадцятиметровий у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Аталанти. Тепер ветеран мадридців лише на один м'яч відстає від рекордсмена турніру серед захисників – іншого ідола Реала Роберто Карлоса. В активі легендарного бразильця 16 голів у Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що Королівський клуб упевнено вийшов до 1/4 фіналу Кубка чемпіонів. Жеребкування цієї стадії змагань відбудеться 19 березня.

Реал Мадрид вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, впевнено перегравши Аталанту – Маліновський провів повний матч