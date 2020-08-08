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Серхио Рамос отреагировал на вылет Реала из Лиги чемпионов

18:38 - Читати українською
Серхио Рамос отреагировал на вылет Реала из Лиги чемпионов
Серхио Рамос / Marca

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал вылет мадридцев из плей-офф Лиги чемпионов.

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

"Заканчивается нетипичный и странный сезон, очень тяжелый для всех. Он оставил привкус горечи, потому что мы Реал и обязаны выигрывать все. Нужно отдать должное нашей победе в Ла Лиге, она была исключительной, и в Суперкубке, но мы расстроены вылетом из Лиги чемпионов.

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Пришло время отдохнуть, чтобы вернуться и сразиться в следующем сезоне. В победах, в поражениях всегда: "Hala Madrid". Спасибо за вашу безоговорочную поддержку даже на расстоянии", – отметил Рамос в своем твиттере.

Напомним, Реал во второй раз минимально уступил Манчестер Сити (1:2) и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Добавим, что Серхио Рамос не мог помочь своему клубу из-за дисквалификации.

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Манчестер Сити - Реал Мадрид Серхио Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов
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