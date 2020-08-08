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Серхіо Рамос відреагував на виліт Реала з Ліги чемпіонів

18:36 - Читать на русском
Серхіо Рамос відреагував на виліт Реала з Ліги чемпіонів
Серхіо Рамос / Marca

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував виліт мадридців з плей-офф Ліги чемпіонів.

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

"Закінчується нетиповий і дивний сезон, дуже важкий для всіх. Він залишив присмак гіркоти, тому що ми Реал і зобов'язані вигравати все. Потрібно віддати належне нашій перемозі в Ла Лізі, вона була винятковою, і в Суперкубку, але ми засмучені вильотом з Ліги чемпіонів.

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Прийшов час відпочити, щоб повернутися і битися в наступному сезоні. У перемогах, в поразках, завжди: "Hala Madrid". Дякую за вашу беззастережну підтримку навіть на відстані", – зазначив Рамос у своєму твіттері.

Нагадаємо, Реал вдруге мінімально поступився Манчестер Сіті (1:2) та вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Додамо, що Серхіо Рамос не міг допомогти своєму клубу через дискваліфікацію.

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Теги
Манчестер Сіті - Реал Мадрид Серхіо Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів
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