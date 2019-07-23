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Серебренников – о сопернике Динамо в квалификации Лиги чемпионов: Брюгге – один из самых стабильных клубов Бельгии

08:00 78 Читати українською
Серебренников – о сопернике Динамо в квалификации Лиги чемпионов: Брюгге – один из самых стабильных клубов Бельгии
Сергей Серебренников / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Динамо и Брюгге Сергей Серебренников оценил шансы команд в очном противостоянии в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"На сегодня Брюгге, наверное, один из самых стабильных клубов Бельгии. Да, повсюду происходят изменения, но в Брюгге как политика клуба, так и "костяк" команды стабильны. Хотя этим летом у них появился новый тренер – Филипп Клеман, который в прошлом сезоне привел Генк к чемпионству.

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В целом можно сказать, что сейчас Брюгге проходит определенный этап изменения – новый тренер начинает свою работу, есть и новые игроки. Клеман уже кардинально изменил схему игры – с 3-5-2 на 4-3-3. Мне кажется, команда еще не укомплектована в том виде, в котором Брюгге видит себя через несколько месяцев. Однако уже сейчас бельгийцы являтся очень сильным коллективом на евроарене, поэтому на Динамо ждет отличное противостояние.

Это два мои бывших клуба, с которыми я до сих пор поддерживаю хорошие отношения. Разумеется, не хотелось бы, чтобы Динамо и Брюгге встретились на столь ранней стадии квалификации, а оба прошли в групповой турнир", – цитирует Серебренникова "Обозреватель".

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Теги
Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Брюгге Брюгге Сергей Серебренников
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