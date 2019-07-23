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Серебренніков – про суперника Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів: Брюгге – один із найстабільніших клубів Бельгії

08:00 374 Читать на русском
Серебренніков – про суперника Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів: Брюгге – один із найстабільніших клубів Бельгії
Сергій Серебренніков / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Динамо та Брюгге Сергій Серебренніков оцінив шанси команд в очному протистоянні у 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"На сьогодні Брюгге, напевно, один із найбільш стабільних клубів Бельгії. Так, усюди відбуваються зміни, але у Брюгге як політика клубу, так і "кістяк" команди стабільні. Хоча цього літа у них з'явився новий тренер – Філіпп Клеман, який у минулому сезоні привів Генк до чемпіонства.

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В цілому можна сказати, що зараз Брюгге проходить певний етап зміни – новий тренер починає свою роботу, є і нові гравці. Клеман уже кардинально змінив схему гри – з 3-5-2 на 4-3-3. Мені здається, команда ще не укомплектована в тому вигляді, в якому Брюгге бачить себе через декілька місяців. Проте вже зараз бельгійці є дуже сильним колективом на євроарені, тому на Динамо очікує відмінне протистояння.

Це два мої колишні клуби, з якими я досі підтримую добрі стосунки. Зрозуміло, не хотілося б, щоб Динамо та Брюгге зустрілися на такій ранній стадії кваліфікації, а обидва пройшли у груповий турнір", – цитує Серебреннікова "Обозреватель".

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Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Брюгге Брюгге Сергій Серебренніков
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