"Мы обязаны победить Шахтер": защитник Селтика запугивает "горняков" – накануне он забил дебютный гол в чемпионате
Защитник кельтов Грег Тейлор поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.
"Мы хотим играть в напряженный, атакующий футбол, но в то же время мы хотим контролировать ситуацию на поле.
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Именно так я пытался играть (с Хартсом, – прим.), а мой гол принес нам большую победу. Теперь во вторник нас ждет еще одна важная игра в Лиге чемпионов, в которой мы обязаны победить", – цитирует Тейлора The Celtic Star.
Напомним, накануне в 12-м туре чемпионата Шотландии Селтик перестрелял Хартс (4:3), а гол Тейлора стал решающим в поединке и первым для него в текущем сезоне.
К слову, матч между Селтиком и Шахтером состоится во вторник, 25 октября. Начало встречи в 22:00.
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