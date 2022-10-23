"Мы хотим играть в напряженный, атакующий футбол, но в то же время мы хотим контролировать ситуацию на поле.

"Сухой лист" от Йовичевича – наставник Шахтера провел мастер-класс перед матчем с Селтиком

Именно так я пытался играть (с Хартсом, – прим.), а мой гол принес нам большую победу. Теперь во вторник нас ждет еще одна важная игра в Лиге чемпионов, в которой мы обязаны победить", – цитирует Тейлора The Celtic Star.

Напомним, накануне в 12-м туре чемпионата Шотландии Селтик перестрелял Хартс (4:3), а гол Тейлора стал решающим в поединке и первым для него в текущем сезоне.

К слову, матч между Селтиком и Шахтером состоится во вторник, 25 октября. Начало встречи в 22:00.

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