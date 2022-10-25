После досадной ничьей Шахтера с Реалом и параллельного поражения Селтика украинские фанаты как-то успокоились относительно перспектив "горняков" в еврокубках. Шотландцы держатся на последней позиции, отставая от дончан на четыре очка и имея игру на Сантьяго Бернабеу в последнем туре – с таким раскладом шансы подопечных Игоря Йовичевича на евровесну действительно выглядят высокими. Впрочем праздновать рано.

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Никто не гарантирует, что Селтик не сотворит сенсацию в Мадриде – "бланкос" к тому моменту обеспечат выход в 1/8 финала с первого места и выставят резервный состав, да и вообще они редко работают в группе в полную силу. Именно поэтому Шахтеру в Глазго жизненно необходимо цепляться за очки. В Варшаве это удалось, однако сегодня будет значительно труднее.

Собственно, и первый матч не был легким для "горняков". Дончане тогда сделали всего 9 касаний к мячу в штрафной, нанеся 5 ударов по воротам и наиграв на 0,27 ожидаемых голов – скотты же стреляли втрое чаще и точнее, выбив аж 2,06 xG. Кроме того, подопечные Игора Йовичевича провалили единоборства, выиграв лишь 41% дуэлей.

Селтик вполне мог завершить тот поединок победой, но Шахтер сумел удержать ничью. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря слабому прессингу Селтика. Его интенсивность неожиданно оказалась низкой (14,54 PPDA), да и эффективность была не лучшей – только 23% прессинг-действий завершались возвращением мяча через 5 секунд после потерь.

С другой стороны, круто проявила себя структура игры "оранжево-черных". Дончане уменьшали количество атак Селтика благодаря длительным перепасовкам на своей трети поля, а также демонстрировали слаженную подстраховку и перемещения в защитном блоке. Шахтер проиграл единоборства, однако не уступил "кельтам" по количеству перехватов и отборов – да еще и время от времени наказывал скоттов за высокую линию обороны рывками Мудрика.

Именно так и удержали ничью. Можно было надеяться и на большее, учитывая игнорирование пенальти на Шведе, отмененный гол и опасный момент Конопли без удара. Именно поэтому украинские болельщики достаточно спокойно относятся к поединку в Шотландии – соперник кажется не таким уж и страшным. Впрочем, не стоит забывать, что подопечные Анге Пастекоглу тогда создали гораздо больше моментов, а сегодня их давление должно быть значительно интенсивнее.

Способен ли Шахтер выдержать высокий темп и агрессивный прессинг? Матчи с Реалом и Лейпцигом доказывают, что да. Эти команды оказывали интенсивное давление при работе без мяча, но организация этого процесса в играх против "горняков" хромала. Дончане манипулировали перемещениями соперника благодаря их позиционным ошибкам, достаточно уверенно выбегая в контратаки и даже в позиционные атаки.

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Между тем, прессинг Селтика не является идеальным. Да, шотландцы бегают за мячом, словно сумасшедшие, однако пространства за их спинами всегда достаточно. Позиционная атака шотландцев тоже не поражает оригинальными идеями. Кроме того, стоит отметить о тяжелом матче "зелено-белых" в чемпионате три дня назад – Хартс удалось одолеть в перестрелке со счетом 4:3, в то время как Шахтер отдыхал.

Словом, "горнякам" сегодня будет от чего танцевать, но стоит готовиться к тяжелому противостоянию. Селтик не имеет права даже на ничью.

Кадровая ситуация

Селтику сегодня не поможет капитан Макгинн, который в этом году уже не сыграет. Также под сомнением участие Жоты. Нельзя сказать, что у Анге Пастекоглу нет замены для этих футболистов, но потери ощутимы.

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В лазарете Шахтера остаются Корниенко и Швед. По индивидуальной программе к встрече готовился Конопля, однако более вероятным является появление на правом фланге обороны здорового Тейлора. Назарина же в заявку на ЛЧ не внесен.

Ориентировочные составы на матч Селтик – Шахтер

Селтик: Харт – Юранович, Картем-Викер, Йенц, Тейлор – О'Райли, Хатате, Муй – Форест, Фурухаси, Хакшабанович

Шахтер: Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают фаворитом Селтик, совсем не веря в Шахтер. Коэффициенты на победу дончан колеблются в районе 4,3, а на ничью – около 4,0. По нашему мнению, это многовато. Команда Игоря Йовичевича не настолько слабая, а шотландцы в нынешней ЛЧ не столь мощны.

Тем не менее, определенная тревога существует. Слишком уж гладко прошли для Шахтера первые четыре тура ЛЧ, да и в чемпионате все дается легко. Даже поединок с Реалом при разгромной статистике в Мадриде завершился с симпатичным счетом, а в Лейпциге "горнякам" откровенно повезло – при всех достоинствах. Вместе с тем, Фортуна не помогала Селтику. Очень не хочется, чтобы она начала отдавать долги скоттам сегодня.

Если же забыть о суевериях, то можно прогнозировать очень тяжелый матч. Хозяева будут оказывать отчаянное давление. Трудно поверить, что Шахтер в таком режиме покинет поле без пропущенных голов, но Селтик не показал себя коллективом с достаточным запасом прочности – ему не хватает всего. В атаке не хватает интересных идей и реализации, прессинг имеет пробелы в позиционном аспекте, а защита привозит в каждом туре.

Именно поэтому мы верим в гол дончан на выезде. Вообще, для фанатов и футболистов Селтика "горняки" тоже выглядят опасными и неприятными соперниками – шотландцы так и не одолели их в Варшаве, а дончане потом еще и Реал едва не прибили (в отличие от "кельтов"). Островитяне точно будут нервничать.

Соперники более-менее равны. Селтик мощнее в кадровом плане и лучше работает без мяча, однако Шахтер компенсирует эти преимущества грамотной тактикой. Ничья в сегодняшней встрече кажется вполне вероятной, но стоит обновить запасы валидола. Будет тяжело.

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