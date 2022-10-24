"Полная концентрация на завтрашнем матче. Знаем, что нас ждет на легендарном стадионе. Мы не занимаемся тем, на что не можем влиять. Мы подходим к матчу в хорошей форме. Швед не приехал из-за травмы, Назарина не приехал, потому что не заявлен на Лигу чемпионов.

Селтик – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Верим, что завтра сможем сотворить очередное чудо. Сейчас мы уже не та команда, которая была на старте сезона. Мы сильны ментально, чтобы выдержать завтра этот матч. Селтик – фаворит завтрашнего матча с Шахтером.

Я согласен с Сергеем Палкиным. Иран помогает убивать украинцев и ФИФА должна отреагировать на участие сборной в ЧМ-2022", – цитирует Йовичевича Tribuna.

Напомним, поединок Селтик – Шахтер состоится завтра, 25 октября, в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. После четырех туров дончане расположились на третьем месте группы F, имея в своем активе 5 очков. Шотландцы занимают последнее место в квартете, набрав лишь одно очко.

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