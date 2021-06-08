Самолет с делегацией "сине-желтых" успешно приземлился на территории Румынии, в частности – в аэропорту Баняса, что в Бухаресте, информирует пресс-атташе сборной Александр Глывинский в своем Facebook.

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Сразу с аэродрома команда отправилась в отель "Каро", где будет жить во время Евро-2020. Сегодня, 8 июня, в планах сборной Украины отдых и ужин. Завтра состоится пресс-конференция Андрея Шевченко и еще одного игрока (в 11:30), а вечером запланирована первая тренировка на официальной базе команды – стадионе Волунтари.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня матчем против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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