toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА Новости ЧМ 2018

Сантуш: Думаю, Португалия выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018

19:28 18 Читати українською
Сантуш: Думаю, Португалия выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018
Фернанду Сантуш / Фото из соцсетей

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча против Уругвая.

"Уругвай – сильная команда, Табарес работает в сборной 12 лет. Он знает, что хочет видеть от игроков.

Но перед ними тоже будет отличный соперник, и для обеих команд это будет сложная игра. Я очень уверен в своих игроках и думаю, мы пройдем в следующий раунд", – цитирует Сантуша пресс-служба ФИФА.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Матч Уругвай – Португалия состоится 30 июня. Начало встречи в 21:00.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
до матча
1
дн
:
1
час
:
12
мин
Португалия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Уругвай - Португалия Уругвай Уругвай Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
12
мин
Франция
17:00
Аргентина
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук