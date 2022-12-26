Полузащитник Баварии Лерой Сане убежден, что на победу в ЛЧ сезона 2021/22 есть четыре главных претендента.

"Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в таблице чемпионата Германии. Мы хотим стать чемпионами, конечно.

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В Лиге чемпионов, как обычно, маленькие детали и игровые кондиции в конкретный день имеют решающее значение. Я еще не выигрывал трофей, поэтому особенно мотивирован.

Что касается фаворитов Лиги чемпионов, то сейчас считаю нас самыми сильными в Европе с Манчестер Сити, Ливерпулем и Челси. Но нужно понимать, что форма команд может быстро измениться к концу сезона", – сказал Сане в интервью Bild.

В 1/8 финала самого престижного турнира Европы "ротен" будут противостоять австрийскому Зальцбургу.

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