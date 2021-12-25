"Это была печальная, довольно вопиющая ошибка. В конце концов, это была только ошибка, не больше. Теперь надо думать о матчах с ПСЖ. Цель состоит в том, чтобы подойти к этому периоду в том же состоянии, в котором была команда до недавней вспышки COVID. Я хочу, чтобы февраль прошел без травм и инфекций.

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Могу пообещать, что Мадрид будет бороться до конца. В этой Лиге чемпионов нет явного победителя. Многие говорят о Баварии, Ливерпуле или ПСЖ. Но есть еще мы, Атлетико. Да, Атлетико может сделать что-нибудь важное в таком типе соревнований на вылет. Я думаю, испанские команды будут бороться во всех европейских соревнованиях, потому что они играют в качественный футбол", – заявил Анчелотти в интервью AS.

Добавим, что первая встреча ПСЖ и Реала запланирована на 15 февраля, а ответный матч состоится в Мадриде 9 марта.

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