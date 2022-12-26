Півзахисник Баварії Лерой Сане переконаний, що на перемогу в ЛЧ сезону 2021/22 є чотири головні претенденти.

"Ми не хочемо, щоб хтось наближався до нас у таблиці чемпіонату Німеччини. Ми хочемо стати чемпіонами, безперечно.

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У Лізі чемпіонів, як і зазвичай, маленькі деталі та ігрові кондиції в конкретний день мають вирішальне значення. Я ще не вигравав трофей, тож особливо мотивований.

Щодо фаворитів Ліги чемпіонів, то зараз вважаю нас найсильнішими в Європі з Манчестер Сіті, Ліверпулем та Челсі. Але треба розуміти, що форма команд може швидко змінитися до кінця сезону", – сказав Сане в інтерв'ю Bild.

В 1/8 фіналу найпрестижнішого турніру Європи "ротен" протистоятимуть австрійському Зальцбургу.

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