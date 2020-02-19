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Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ

00:15 69 Читати українською
Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ
Боруссия Д – ПСЖ – 2:1 – видео голов и обзор матча

Дортмундская Боруссия переиграла французский Пари Сен-Жермен в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

69’ Эрлинг Холанд
77’ Эрлинг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Эрлинг Холанд
76’ Неймар
77’ Эрлинг Холанд

Хозяева полностью контролировали ход игры в первом тайме, однако воплотить свое преимущество в забитые мячи "шмелям" не удалось.

Боруссия одержала победу над ПСЖ благодаря дублю Холанда – дортмундцы упустили кучу шансов и пропустили гол от Неймара

Более активная игра во второй половине позволила дортмундцам открыть счет на 69-й минуте. Это Хакими прострелил с правого фланга, Геррейро пробил в защитника, а Эрлинг Холанд оказался первым на добивании и проткнул мяч мимо Наваса.

Радость Боруссии Д, однако, была недолгой. Уже 6 минут спустя Мбаппе накрутил трех оппонентов на правом фланге и пасом вывел Неймара на пустые ворота – 1:1. Но победить в этот вечер было суждено подопечным Фавра. Холанд на 77-й получил пас от Рейны и мощно пробил с левой метров с 20-ти – Навас был бессилен.

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ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Дортмунд - ПСЖ Видеоновости Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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