Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ

Дортмундская Боруссия переиграла французский Пари Сен-Жермен в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Хозяева полностью контролировали ход игры в первом тайме, однако воплотить свое преимущество в забитые мячи "шмелям" не удалось.

Боруссия одержала победу над ПСЖ благодаря дублю Холанда – дортмундцы упустили кучу шансов и пропустили гол от Неймара

Более активная игра во второй половине позволила дортмундцам открыть счет на 69-й минуте. Это Хакими прострелил с правого фланга, Геррейро пробил в защитника, а Эрлинг Холанд оказался первым на добивании и проткнул мяч мимо Наваса.

Радость Боруссии Д, однако, была недолгой. Уже 6 минут спустя Мбаппе накрутил трех оппонентов на правом фланге и пасом вывел Неймара на пустые ворота – 1:1. Но победить в этот вечер было суждено подопечным Фавра. Холанд на 77-й получил пас от Рейны и мощно пробил с левой метров с 20-ти – Навас был бессилен.