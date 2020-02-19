Санчо поставив на коліна Неймара та розібрався з іншою зіркою ПСЖ – момент дня в Лізі чемпіонів

Вінгер Борусії Д Джейдон Санчо запам'ятався розкішним дриблінгом у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:1).

Спочатку Санчо відібрав м'яч у Неймара, після чого бразилець став на коліна.

Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ

Англієць одразу ж розібрався з Марко Верратті, дотепно прокинувши тому поміж ніг. Цей епізод став моментом ігрового дня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА.

Нагадаємо, Борусія вдома переграла ПСЖ (2:1), дубль у ворота парижан до свого активу записав Холанд.

Борусія здобула перемогу над ПСЖ завдяки дублю Холанда – дортмундці змарнували купу шансів і пропустили гол від Неймара