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Санчо поставив на коліна Неймара та розібрався з іншою зіркою ПСЖ – момент дня в Лізі чемпіонів

08:41 4119 Читать на русском
Санчо поставив на коліна Неймара та розібрався з іншою зіркою ПСЖ – момент дня в Лізі чемпіонів
Санчо та Неймар / соцмережі

Вінгер Борусії Д Джейдон Санчо запам'ятався розкішним дриблінгом у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:1).

69’ Ерлінг Холанд
77’ Ерлінг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Ерлінг Холанд
76’ Неймар
77’ Ерлінг Холанд

Спочатку Санчо відібрав м'яч у Неймара, після чого бразилець став на коліна.

Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ

Англієць одразу ж розібрався з Марко Верратті, дотепно прокинувши тому поміж ніг. Цей епізод став моментом ігрового дня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА.

Нагадаємо, Борусія вдома переграла ПСЖ (2:1), дубль у ворота парижан до свого активу записав Холанд.

Борусія здобула перемогу над ПСЖ завдяки дублю Холанда – дортмундці змарнували купу шансів і пропустили гол від Неймара

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - ПСЖ Марко Верратті Марко Верратті Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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