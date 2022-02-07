"Проект Ньюкасла более чем просто интересен. Наша цель на текущий сезон – остаться в Премьер-лиге.

Продали за 40 миллионов то, что не стоит даже фунта: Ньюкасл хитро нашел деньги на последние трансферы

Но цели на следующие кампании – попасть в Лигу чемпионов и выиграть ее", – сказал Гимараес в комментарии клубной пресс-службе.

Бруно перебрался на Туманный Альбион из Лиона за 50 миллионов евро, что стало самым дорогим приобретением клуба в истории. Сейчас "сороки" идут предпоследними в турнирной таблице АПЛ.

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