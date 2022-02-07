"Проєкт Ньюкасла більш ніж просто цікавий. Наша ціль на поточний сезон – залишитись у Прем'єр-лізі.

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Але цілі на наступні кампанії – потрапити в Лігу чемпіонів та виграти її", – сказав Гімараєс в коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, Бруно перебрався на Туманний Альбіон із Ліона за 50 мільйонів євро, що стало найдорожчим придбанням клубу в історії. Зараз "сороки" йдуть передостанніми в турнірній таблиці АПЛ.

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