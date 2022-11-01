– Георгію, як команда готувалася до гри? І чого ти чекаєш від завтрашньої зустрічі?

– Ми мали дуже важку гру з Олександрією, з повітряною тривогою. Насамперед це ментально складно, але, вважаю, ми продемонстрували гарну гру. Хлопці втомились, а я мав більше часу для відпочинку. Як уже Містер сказав, дуже важко, адже в нас що три-чотири дні переїзди – літак, автобус, у якому їдемо по шість годин.

"Шахтар хоче більшого": Трубін оцінив шанси "гірників" на плей-офф Ліги чемпіонів

Особисто мені дуже важко: я останні півтора місяця живу без родини, не бачу своєї дитини. Це, передусім, психологічна втома. Однак завдяки міцній ментальності, сильній команді, колективу ми готуємося до кожного матчу на максимум, віримо в себе, свою команду, у кожного з нас. Ми готові боротися від першої до останньої хвилини й від першого до останнього матчу.

– У нещодавньому інтерв’ю Валерій Бондар сказав, що Судаков і Бондаренко – найбільш недооцінені гравці в пресі Шахтаря. Як оцінюєш свою роль у команді та чи можна сказати, що матч із Лейпцигом – найважливіша для вас гра?

– Щодо недооцінки. Я вважаю, якщо люди дивляться футбол і справді на ньому розуміються, то вони не мають недооцінки. Хоч багато людей, які просто заходять на сайт, дивляться, хто забив гол, і про нього говорять. У нас зараз є наша зірка – Михайло Мудрик. Про нього багато говорять, пишуть і, може, дещо не враховують нашої роботи. Однак я не можу когось виділити – у нас дуже сильна команда, і якщо хтось один випаде, то станеться збій нашого "організму", дуже важко буде.

Для нашої команди кожен гравець є важливим – не має значення, на заміні він або в стартовому складі. На всіх розраховують і всім довіряють. Що ж до важливості матчу, то я у своїй кар’єрі ще не стикався з тим, що можу вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Але я – молодий гравець, і в мене все йде поетапно. Що пів року-рік є відрізки, коли граю важливі матчі. І якщо говорити про сьогоднішній етап, то, так, це зараз найважливіша гра в моєму житті, – цитує Судакова офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар втратив очки з Олександрією: 4 голи, вилучення і пошкодження лідера перед матчем за життя