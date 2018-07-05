Самая горячая фанатка сборной Украины встречается с нападающим Шахтера – ее фото сводят с ума

Девушка нападающего Шахтера Андрея Борячука, который выступает на правах аренды за Мариуполь, мечтает стать спортивной журналисткой.

В мае этого года Влада Щеглова стала ближе к своей мечте – она работала на телеканале Футбол во время киевского финала Лиги чемпионов.

А впервые Влада засветилась на экранах и в соцсетях еще во время Евро-2016, как одна из самых горячих болельщиц сборной Украины. Помните?

"Я играла на позиции опорника». Девушка дня Власти Щеглова – украинка, которая заставит вас забыть о поражении на Евро-2016

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan) 21 Июн 2016 в 11:43 PDT

‍♀️ Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan) 3 Июн 2018 в 9:41 PDT

Обожаю жёлтый цвет ️ Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan) 17 Июн 2018 в 4:47 PDT

Заставила сфоткаться ️ Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan) 7 Июн 2018 в 7:21 PDT

️ Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan) 22 Ноя 2017 в 12:17 PST

‍♀️ Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan) 31 Дек 2017 в 6:33 PST

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan) 21 Окт 2017 в 1:46 PDT

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan) 30 Авг 2017 в 12:46 PDT