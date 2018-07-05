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Самая горячая фанатка сборной Украины встречается с нападающим Шахтера – ее фото сводят с ума

12:49 73 Читати українською
Самая горячая фанатка сборной Украины встречается с нападающим Шахтера – ее фото сводят с ума
Влада Щеглова

Девушка нападающего Шахтера Андрея Борячука, который выступает на правах аренды за Мариуполь, мечтает стать спортивной журналисткой.

В мае этого года Влада Щеглова стала ближе к своей мечте – она работала на телеканале Футбол во время киевского финала Лиги чемпионов.

А впервые Влада засветилась на экранах и в соцсетях еще во время Евро-2016, как одна из самых горячих болельщиц сборной Украины. Помните?

"Я играла на позиции опорника». Девушка дня Власти Щеглова – украинка, которая заставит вас забыть о поражении на Евро-2016

‍♀️

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan)

@andreyboriachuk 25 тысяч раз «проплевался»?, но сфоткал

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan)

Обожаю жёлтый цвет ️

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan)

Заставила сфоткаться ️

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan)

Only Madrid! Only a victory #halamadrid #aporla13️

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan)

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan)

‍♀️

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan)

Публикация от Hala Madrid️ (@v.lada_sedan)

Теги
Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Сборная Украины Девушки футболистов Андрей Борячук Андрей Борячук Фанатки
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