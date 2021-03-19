"Салах даже не приблизится к Серхио. Это будет поединок, о котором будут много говорить. Реалу предстоит сыграть против хорошей команды. Первая игра дома, у Реала отличные шансы, и они должны решить выход в полуфинал дома.

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Важно то, чтобы Зидан подвел своих игроков к матчу без травм. Ему проще, ведь в его распоряжении только лучшие игроки. Если игра не идет, то на скамье ожидают еще 8 игроков высокого уровня, которые ждут, чтобы сыграть", – цитирует Карлоса Marca.

Напомним, в 2018-м Салах повредил руку в столкновении с Рамосом и не смог доиграть финал ЛЧ, где победителем стал Реал (3:1). Следующая встреча этих соперников состоится 6 апреля.

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